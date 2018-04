Servidores da Adagro encerram greve e retomam fiscalização agropecuária em Pernambuco

Servidores da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro), que cuida da fiscalização de alimentos em feiras e supermercados e do comércio de animais, frutas e verduras, voltaram ao trabalho na tarde dessa quinta (5), três dias após o início da greve. O fim da paralisação ocorreu após a categoria ter as reivindicações de melhores condições de trabalho e reajuste salarial atendidas pelo governo do estado.

Na sede da agência, no Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, os serviços, que tinham sido suspensos na segunda (2), voltaram a ser oferecidos. Uma das funções da agência é inspecionar produtos vendidos no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa). Sem fiscalização, os produtores não podiam sair com a carga da empresa ou vender a clientes de dentro ou fora do país.

Em comunicado enviado à categoria na tarde desta quinta, o Sindicato dos Servidores da Adagro (Sindagro) informou que acatou a proposta do governo do estado e determinou o fim da greve. De acordo com o sindicato, todas as reivindicações foram atendidas, inclusive o aumento de salários e a atualização do plano de cargos e carreiras.

A previsão é de que, na sexta-feira (6), todas as unidades da Adagro estejam funcionando plenamente. (G1)