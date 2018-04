Servidores da Adagro iniciam greve e serviços estão suspensos em Serra Talhada

Servidores da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco entraram em greve na última segunda-feira (02). A principal reivindicação da categoria é quanto ao acordo de reajuste salarial feito, no ano passado, junto ao Governo do Estado.

Com a greve, ficam suspensos todos os serviços, como emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) e de Permissão do Trânsito Vegetal (PTV); fiscalização e autorização de eventos agropecuários; fiscalização de matadouros e de outros estabelecimentos de produtos origem animal e derivados; liberação da linha de crédito para projetos agropecuários, entre outros.

“A Adagro entrou em greve no dia 02 de abril, o motivo foi a questão salarial, do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). Então a Adagro está com quatro anos que não tem aumento e esse é o motivo principal em que nós estamos fazendo essa reivindicação ao Governo do Estado. O governo está intransigente, não aceitando o aumento da categoria retirando todos os direitos que temos, já que somos importantes para o estado de Pernambuco, tudo que têm na produção de frutas e carne passa pela nossa mão, somos o gestor principal de uma boa alimentação e contamos com uma campanha muito fundamental para Serra Talhada e região, a campanha da Febre Aftosa”. Disse Francisco Malta, Fiscal Estadual Agropecuário, em conversa com o Jornal Desafio.