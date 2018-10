Servidores do INSS são afastados em Pernambuco suspeitos de fraudes

A Polícia Federal desencadeou, nessa segunda-feira (1º), a operação Garoa, para combater crimes de fraude contra a Previdência Social. A 36ª Vara Federal no Recife determinou o afastamento de cinco servidores do INSS de duas agências diferentes, sendo uma em na capital pernambucana e outra em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Oito mandados de busca e apreensão foram emitidos.

Além de serem afastados das atividades, três homens e duas mulheres que trabalhavam nas agências da Rua Corredor do Bispo, no Centro do Recife, e no Centro de Paulista, foram impedidos de exercer função pública e de sair do país. A decisão da Justiça Federal impôs também o bloqueio das contas bancárias e dos bens dos investigados.

O inquérito policial aponta para uma organização criminosa especializada em fraudes no INSS, em especial no Nordeste, segundo a PF. Além de criar idosos fictícios, o grupo utilizava o cadastros para obter o benefício em contas bancárias também falsas.

“Foram criados CPFs falsos, que não coincidiam com os RGs a que estavam atrelados para receber o benefício. Em parceria com a inteligência previdenciária, fomos capazes de identificar o servidor que concedeu, que transferiu o benefício e que fez qualquer tipo de alteração no sistema”, explica a delegada Cecília Torres, chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Previdência da PF.

Até esta segunda (1º), o prejuízo calculado pela PF foi de R$ 1 milhão. A investigação, que ainda deve prosseguir para identificar outros envolvidos e mais benefícios fraudados, já estima que, caso os benefícios continuassem a ser sacados nos próximos anos, o prejuízo seria de mais de R$ 12 milhões.

“No atual estágio, a investigação não conseguiu identificar qual dos servidores seria o líder, mas foi possível identificar algumas ações, dentre elas a concessão fraudulenta de benefícios e a atualização fraudulenta dos benefícios”, explica o delegado federal Afonso Marangoni. (G1)