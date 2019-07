SES confirma mortes de criança e adolescente por meningite no Agreste de PE

Um menino de três anos e um adolescente, de 13, morreram por meningite. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. A criança havia dado entrada no Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, na terça (9) e morreu na quarta-feira (10). Já o adolescente morreu no dia 5 de julho, no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros.

“Foram realizadas coletas de material de ambos para análise pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O objetivo é verificar o agente causador do quadro, que pode ser provocado por diversos tipos de bactérias e vírus”, destacou a SES por meio de nota.

A Secretaria ainda pontuou que as vítimas “não apresentavam a clínica compatível com doença meningocócica, que tem transmissibilidade de pessoa a pessoa”. A SES, juntamente com a IV Gerência Regional de Saúde (Geres), está realizando as investigações dos casos e que, até o momento, não foi identificada nenhum tipo de relação ou contato entre o menino e o adolescente.

Meningite em Pernambuco

Em 2019, até 22 de junho, foram notificados 24 casos de doença meningocócica, com 13 confirmações. No mesmo período de 2018 foram 20 casos e 15 confirmações. Em relação aos óbitos, em 2019, dois foram confirmados para doença meningocócica. No mesmo período de 2018 foram três. (G1)