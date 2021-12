SES-PE anuncia seleção com 72 vagas e salários de R$ 2,4 mil

As inscrições começam nesta terça-feira (28), pela internet, e vão até o dia 11 de janeiro.

Nesta quarta-feira (22), as secretarias de Saúde (SES) e de Administração (SAD) divulgaram o edital de uma seleção simplificada com 72 vagas de nível superior. Os salários são de R$ 2,4 mil.

O edital da seleção foi publicado nesta quarta no Diário Oficial, mas as inscrições começam nesta terça-feira (28), pela internet, e vão até o dia 11 de janeiro.

Há vagas para assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, que devem atender crianças de até 5 anos e mulheres cadastradas no programa Mãe Coruja Pernambucana, segundo a SES. A seleção ocorre por análise curricular.

Para participar, é necessário cadastrar dados como RG e CPF, além de currículo, que será aceito somente no formato PDF. Também é preciso anexar os seguintes documentos:

Diploma ou declaração de conclusão do curso superior, na área de saúde (serviço social, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional);

Carteira do Conselho Regional da Categoria Profissional e/ou declaração de inscrição;

Comprovação de residência/domicílio de qualquer natureza emitido em seu nome;

Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação militar, se do sexo masculino.

Há vagas para todas as regiões do estado e a distribuição pode ser consultada a partir da página 12 do Diário Oficial do Estado.

A carga horária prevista é de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h ou de acordo com a necessidade e conveniência do serviço.

Do total das vagas, 5% são destinados a pessoas com deficiência. A previsão da SES é de divulgar o resultado preliminar da seleção até o dia 25 de janeiro de 2022, no portal da secretaria. Os contratos são válidos por um ano, mas podem ser prorrogados por igual período. Com informações do G1