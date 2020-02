Sesc abre 143 vagas com salários até R$ 4.955,82. Há vagas para Triunfo

Com uma taxa de desemprego ainda alta em todo o país, conseguir uma vaga de emprego logo no início do ano é um desafio para quem está na batalha em busca de uma oportunidade. A partir desta quarta-feira |(12), o Serviço Social do Comércio em Pernambuco (Sesc PE) vai contratar 143 profissionais de áreas diversas para atuar em 16 cidades no Estado, sendo sete vagas destinada para pessoas com deficiência.

Os interessados em concorrer a vaga, podem se inscrever pelo endereço eletrônico a partir das 16h desta quarta-feira (12). A seleção segue até o dia 20 de fevereiro. As etapas de avaliação começam em março. Os salários iniciais variam de R$ 1.083,20 a R$ 4.955,82 para cargos com 44h semanais de trabalho.

Na seleção, estão disponíveis cargos de nível fundamental, médio e superior para os cursos de Administração, Comunicação, Design, Educação Física, Letras, Nutrição, Pedagogia, Serviço Social, entre outros. Há oportunidades para Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Goiana, Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, Buíque, Pesqueira, Surubim, Arcoverde, Triunfo, Petrolina, Bodocó, Araripina, Floresta, entre outras cidades e os candidatos devem sinalizar o cargo e a unidade desejada no ato da inscrição.

De acordo com o gerente de Recursos Humanos do Sesc, Anna Karla Carvalho, a estimativa é que haja mais de 10 mil inscritos no processo seletivo. “O desemprego está grande e temos várias áreas de atuação para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho”, destaca. Após as etapas do processo, os selecionados para as vagas devem iniciar no novo cargo no mês de junho. As vagas são referentes a reposição da entidade.

Os candidatos irão passar por, no mínimo, duas etapas de seleção, entre elas: análise curricular, verificação de requisitos, avaliação de conhecimentos, situacional e comportamental. O regulamento, quadro de vagas, calendário, salários e benefícios, além das etapas para cada cargo, podem ser consultados em (selecao.sescpe.com.br). “No ato da inscrição o candidato precisar estar atento ao regulamento e especificidades de cada vaga”, acrescenta.

Estágio

Quem também está com oportunidade aberta é a Neoenergia. A empresa está com vagas abertas para seu processo seletivo de Estágio que é voltado para estudantes de diversos cursos de graduação, com formação entre Julho de 2021 e Dezembro de 2022. As vagas são destinadas para diversas localidades, entre elas o Estado de Pernambuco. As inscrições seguem até o dia 28 deste mês.