Sesc abre inscrições para seleção de Jovem Aprendiz em cidades do Agreste e Sertão

Nessa quarta-feira (25), o Sesc abriu as inscrições para o processo de seleção simplificada de Jovem Aprendiz no interior de Pernambuco. Estão sendo oferecidas, 19 vagas em oito municípios do Agreste e do Sertão. Arcoverde, Belo Jardim, Buíque, Pesqueira, Surubim e Triunfo são algumas das cidades que vão receber as vagas. Duas das vagas são para pessoas com deficiência.

A inscrição é gratuita e limitada aos 30 primeiros candidatos em cada localidade. As duas vagas para pessoas com deficiência são para as cidades de Triunfo e Arcoverde.

Para participar do processo seletivo é preciso ter de 14 a 24 anos incompletos (a idade máxima não se aplica às pessoas com deficiência), estar cursando, no mínimo, o 7º ano do Ensino Fundamental, e não ter ingressado no ensino superior. O candidato também não pode ter sido Jovem Aprendiz do Sesc anteriormente ou ter concluído curso de Aprendizagem similar.

Além da bolsa, no valor de R$ 448,45, o programa fornece vale-transporte, fardamento e curso de Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos. A jornada é de 20 horas semanais.

Os interessados devem fazer as inscrisções até o dia 31 de julho através do site Seleção Aprendiz.