Sesc abre seleção de estágio com 127 vagas em Pernambuco

O Sesc Pernambuco está selecionando estudantes para estagiar em unidades de diferentes cidades do estado. Ao todo, são 127 vagas, sendo 126 para nível superior e uma para técnico, distribuídas em 14 cidades do estado. Sete das vagas são voltadas para pessoas com deficiência. As inscrições para a seleção devem ser feitas até a quinta-feira (14), no site do Sesc.

Para os estudantes de ensino superior, o valor da bolsa é de R$ 656 e mais R$ 140 de auxílio-transporte. O estagiário de nível técnico em Segurança do Trabalho receberá uma bolsa de R$ 430 mais R$ 140 de auxílio-transporte. O edital, com todos os detalhes da seleção, pode ser consultado no site do Sesc.

Estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Turismo, Design, Jornalismo, Letras, Pedagogia, Música, Nutrição, Ciências Contábeis, Serviço Social, Arquitetura, Educação Física e Engenharia Civil podem concorrer.

A seleção conta com análise de histórico escolar, entrevista comportamental e, para alguns cursos, uma avaliação prática.

As vagas são para os municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Goiana, Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, Surubim, Buíque, Arcoverde, Petrolina, Triunfo, Araripina e Bodocó. (G1)