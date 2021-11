SESI-PE oferece 200 vagas para cursos online gratuitos

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está oferecendo dois cursos online gratuitos com foco no aprimoramento de habilidades. Ao todo, são 100 vagas para o curso de “Gestão do Tempo” e outras 100 para “Satisfação do Cliente”, com carga horária de 8 e 40 horas, respectivamente. As inscrições podem ser feitas pelo site www.pe.sesi.org.br e seguem até o dia 19 de novembro. Para participar, é preciso ter, no mínimo, 16 anos, e-mail, acesso à internet e noções básicas de informática. Após a confirmação da matrícula, o estudante terá 30 dias para acompanhar os conteúdos e concluir o curso on-line desejado.

Em “Satisfação do Cliente”, o aluno irá obter conhecimentos considerando que todo serviço e produto ofertado passam pelo crivo da clientela de uma empresa, uma vez que a qualidade dos serviços prestados estará sempre em função da necessidade e das expectativas que o consumidor deposita sobre eles. Entre os conteúdos estudados, estão: conceito de cliente; necessidades e desejos; diferença entre produtos e serviços; definindo a satisfação do cliente; atendimento ao cliente; e uso das ferramentas de marketing.

Já no curso “Gestão do Tempo”, serão trabalhados temas como: o tempo e seu impacto nas organizações; a questão do tempo na contemporaneidade; administrando o tempo; quantidade x qualidade; desafios da gestão do tempo nos âmbitos pessoal e profissional; e administração do tempo e estabelecimento de prioridades. O objetivo é entender a importância da organização e do planejamento como estratégia para alcançar maior produtividade e eficiência no seu ambiente de trabalho.

Após cumprir a carga horária total do curso escolhido, o estudante participará de uma avaliação na plataforma educacional e, se alcançar 70 pontos ou mais no exame, receberá o certificado de conclusão. Para outras informações, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 3412-8343

Do Nill Júnior