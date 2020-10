Sesi-PE oferece 300 vagas em cursos gratuitos

O Sesi-PE abriu 300 vagas em cursos de formação profissional nesta quinta-feira (1º). Serão três cursos realizados com módulos totalmente a distância, oferecendo flexibilidade para que o estudante decida sobre o horário e local para ter as aulas. Os cursos disponibilizados são: Inclusão Social e Diversidade, Relações de Gênero na Indústria e Ética e Sustentabilidade. Para realizar a inscrição, o interessado basta realizar o preenchimento do cadastro no site do Sesi (www.pe.sesi.org.br), até o dia 15 de outubro.

Para realizar a matrícula, os interessados precisam possuir e-mail, ter noções básicas de informática e acesso à internet. Já para receber o certificado de conclusão, o aluno precisa completar a carga horária total do curso, participar de uma avaliação on-line e alcançar 70 pontos na prova.

O ensino a distância provou ser uma remediação para a educação em tempos de pandemia, quando as aulas presenciais não podem ser realizadas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Google, a procura por cursos de especialização on-line aumentou 130% entre os meses de março e maio.

No curso do Sesi, o aluno não necessita de orientação direta de um tutor, tendo em mãos o próprio monitoramento de ritmo de estudo. Outras informações pelo telefone (81) 3412.8353 ou pelo e-mail [email protected]