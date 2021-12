SESI-PE oferece 300 vagas para cursos gratuitos na área corporativa e de finanças

Para quem está em busca de melhorar a comunicação e o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho ou de ter um maior controle da vida financeira, o Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está oferecendo cursos gratuitos e a distância nessas três áreas. São 300 vagas ao todo, sendo 100 para cada um dos cursos: “Administrando o Seu Dinheiro”, “Comunicação no Foco Organizacional” e “Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho”. As inscrições podem ser feitas pelo site pe.sesi.org.br e vão até o próximo dia 17 de dezembro ou as vagas serem preenchidas.

Os pré-requisitos são ter, no mínimo, 16 anos, e-mail, acesso à internet e noções básicas de informática. Após a confirmação da inscrição e da matrícula, o estudante tem 30 dias para acompanhar os conteúdos e concluir o curso desejado.

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância de administrar suas finanças pessoais e familiares de forma adequada, o curso “Administrando seu Dinheiro”, cuja carga horária é de 12 horas, trará conteúdos como Planejamento pessoal, familiar e com renda variável; Como evitar dívidas e como sair delas; e Formas de investimento.

Já em “Comunicação no Foco Organizacional”, serão promovidos conhecimentos básicos sobre a comunicação, considerando as demandas de trabalho e as interações com as pessoas. O aluno irá aprender sobre O que é comunicação e qual sua importância; Aspectos que envolvem a comunicação; Fatores implicados na comunicação; Comunicação e as suas formas de abordagem; Gestão e comunicação. O curso tem carga horária de 20 horas.

Com uma carga horária de 12 horas, o curso “Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho” fará com que o aluno reflita sobre a importância das relações com o objetivo de ter um ambiente de trabalho saudável. Entre os conteúdos que serão trabalhados estão O ambiente de trabalho e as relações; Inteligência interpessoal; Percepção: eu e o outro; Comunicação; Escuta; Assertividade; Empatia; Cordialidade; Ética; Gestão de Conflitos.

Após o cumprimento da carga horária total do curso escolhido, o estudante participará de uma avaliação na plataforma educacional e, se alcançar 70 pontos ou mais no exame, receberá a Certificação de Conclusão. Para outras informações, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Do Nayn Neto