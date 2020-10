Sete meses após primeiros casos, PE totaliza 153.222 confirmações e 8.414 mortes por Covid-19

Foram confirmados, nessa segunda-feira (12), 78 novos casos e três óbitos por Covid-19 em Pernambuco. Com isso, o estado passou a somar 153.222 confirmações e 8.414 mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os números começaram a ser contabilizados há exatos sete meses, desde 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 15 dos 78 casos confirmados foram de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 63 pacientes tiveram quadro clínico considerado leve. Com isso, o estado passou a ter 26.560 casos graves e 126.662 casos leves.

O número de pessoas que se curaram da Covid-19 em Pernambuco aumentou para 133.371. Destes, 16.917 eram pacientes graves, que precisaram de internamento hospitalar, e 116.454 eram de infectados que tiveram casos leves da doença.

Mortes



As três mortes confirmadas nesta segunda (12) ocorreram nos dias 1º, 6 e 10 de outubro. Duas delas aconteceram no município de São José do Belmonte e uma em Trindade, ambos no Sertão. Dessas vítimas, uma era do sexo feminino e duas do sexo masculino.

A idade dos pacientes varia entre 64 e 101 anos. As faixas etárias são: 60 a 69 (2) e 80 ou mais (1). Das três pessoas que morreram, duas apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (2), diabetes (1), hipertensão (1), obesidade (1) e tabagismo (1)– um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um está em investigação. (G1)