Sete pessoas ficaram feridas em um acidente na noite do sábado (13) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, dois carros bateram de frente em uma estrada na zona rural do município.

Ainda conforme a polícia, as vítimas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz do Capibaribe. O estado de saúde delas não foi informado.

Do G1