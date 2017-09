Setra amplia ações de conservação na BR-232 sentido interior

Melhorar as condições de trafegabilidade e reforçar a segurança dos usuários da BR-232 – trecho Recife/Caruaru – são os principais objetivos das ações de conservação que foram iniciadas na rodovia, nesta quarta-feira (6), pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Transportes (Setra).

Por determinação do governador Paulo Câmara, o secretário de Transportes, Sebastião Oliveira, acompanhou de perto o início dos trabalhos que aconteceu no município de Gravatá. Nestes primeiros cinco quilômetros da rodovia que cortam o perímetro urbano da cidade estão sendo investidos R$ 3,7 milhões. No total, o Governo do Estado, com recursos próprios, destinará até o final de 2018 cerca de R$ 40 milhões para a conservação dos 130 quilômetros da BR-232 que estão sob a sua delegação.

“O governador Paulo Câmara escolheu começar os serviços de conservação por Gravatá porque entende que trata-se de um dos principais polos turísticos do Estado que recebe grande número de visitantes durante todo ano. Além disso, é o trecho mais longo do plano de ataque que elaboramos ”, destacou Sebastião Oliveira.

A previsão é que em 15 dias os trabalhos sejam concluídos nesta etapa inicial. A fase seguinte contemplará o trecho de 2,5 km situado no início da BR-232 no sentido Recife – interior”, explicou Sebastião Oliveira.

“Esta importante ação vai retirar o asfalto mais antigo e danificado da BR-232 e colocar uma camada nova de 10 centímetros, garantindo melhor mobilidade e mais segurança”, finalizou o secretário.

