Sexta-feira de tempo parcialmente nublado em Pernambuco, segundo Apac

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê tempo parcialmente nublado para todo o Estado, nesta sexta-feira (22). São esperadas chuvas de forma isolada durante a manhã e a noite, com intensidade fraca, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A máxima para o dia é de 35°C no Sertão de São Francisco e Sertão de Pernambuco. Já a menor temperatura prevista para o dia marca 17°C no Agreste.

PREVISÃO DO TEMPO PARA PERNAMBUCO:

Região Metropolitana

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 22º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 55 a 99

Mata Norte

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 22º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 57 a 98

Mata Sul

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 21º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 61 a 100

Agreste

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 17º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 59 a 100

Sertão de Pernambuco

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 35º Mínima: 17º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 35 a 95

Sertão de São Francisco

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 35º Mínima: 21º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 25 a 90

Fernando de Noronha

Parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 23º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 63 a 100