Shopping Center vai gerar 400 empregos diretos em Serra Talhada

Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (05), no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Serra Talhada

(CDL), o empresário Murilo Duque, diretor presidente do Grupo João Duque, responsável pela construção do

Shopping Center em Serra Talhada, revelou o número de empregos que serão gerados pelo empreendimento.

”De acordo com os estudos feitos, depois de pronto o shopping vai gerar algo em torno de 400 empregos diretos,

algo bastante relevante para uma cidade do tamanho de Serra Talhada, muito positivo”. Disse Murilo.

Ainda de acordo com o empresário o Shopping será entregue ainda neste ano de 2018, no entanto sua inauguração deve ficar para 2019.

”A Obra será entregue este ano, agora o funcionamento do shopping vai acontecer a partir do momento que os

lojistas organizarem suas lojas, muitos dependem de projetos, de créditos, é isso às vezes atrasa, por isso nossa

expectativa é de funcionar quando tudo tiver organizado para não frustrar o cliente, para ele não chegar lá e se

deparar com as lojas fechadas”. Disse Murilo.

O Shopping Center de Serra Talhada já tem mais de 70% de suas lojas comercializadas. A empresa que irá administrar o Shopping estará semana que vem no estande do Shopping na Exposerra, oferecendo mais informações sobre o empreendimento.

Do Leia Mais