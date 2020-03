Shopping Serra Talhada vai ser inaugurado no dia 2 de abril

As portas do Shopping Serra Talhada serão abertas oficialmente no dia 2 de abril. A assessoria de comunicação do empreendimento divulgou a data oficial nessa quarta-feira (18). Inicialmente o centro de compras começaria a funcionar no dia 2 de março, mas, por questões de segurança a abertura precisou ser adiada.

De acordo com a assessoria, foram necessários alguns ajustes para a concessão de licenças junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos (água e energia). As obras estão dentro do cronograma definido.

A administração do shopping já possui todos os documentos necessários para o início das atividades, possibilitando o pleno funcionamento do estabelecimento comercial, que proporcionará uma nova experiência de lazer e compras aos consumidores do Sertão do Pajeú.

Na abertura funcionarão a praça de alimentação, lojas de segmentos variados, área de lazer e três salas de cinema, porém, o empreendimento não promoverá eventos enquanto durar a pandemia do covid-19.