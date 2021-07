Shoppings, bares e restaurantes no interior têm horário ampliado

Começou a valer, hoje, a nova fase do Plano de Convivência com a Covid-19 em Pernambuco, com ampliação dos horários de funcionamento de shoppings, bares e restaurantes em todo o estado. Além disso, foi liberada a presença de torcida em competições esportivas, com exceção dos jogos de futebol profissional .

Essa flexibilização foi anunciada em pronunciamento coletivo no dia 22 de julho. De acordo com o governo de Pernambuco, todos os serviços de alimentação podem funcionar diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados, das 5h às 23h.

Esse horário é válido para todo o estado. Com isso, o interior passa a ter essas atividades funcionando no mesmo horário da Macrorregião I, que compreende o Grande Recife e áreas da Zona da Mata e do Agreste.

Bares e restaurantes podem funcionar com até 50% da capacidade total, além de precisar cumprir protocolos como o distanciamento entre os clientes, a disponibilização de álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras.

Desde o dia 19 de julho, o estado também permitiu apresentações musicais com grupos de até três pessoas. Apesar da liberação da música ao vivo, segue proibido dançar nos espaços, para evitar aglomerações.

Em relação aos shoppings, a mudança é que esses locais podem funcionar das 9h às 22h, diariamente, em todo o estado. Entre as medidas de prevenção ao novo coronavírus estabelecidas pelo governo, estão os limites de um cliente a cada cinco metros quadrados para área interna das lojas e um cliente a cada dez metros quadrados em áreas de circulação.

O governo também liberou a presença de torcidas em competições esportivas, exceto aquelas de futebol profissional. Segundo o plano, passaram a ser autorizadas até 100 pessoas em torcidas.

A prática, o treinamento e competições de modalidades coletivas e individuais em centros esportivos, clubes sociais e associações esportivas podem acontecer até às 23h em dias úteis e até às 22h nos finais de semana e feriados.

De acordo com o plano, nesses locais pode haver apresentações musicais com até três pessoas, mas a dança segue proibida. Os jogos de futebol profissional em estádios seguem sem autorização da presença de público.

Do Blog do Magno Martins