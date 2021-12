Sílvio Costa passa bem após cateterismo

O ex-deputado federal Silvio Costa (Pernambuco) sofreu um infarto e foi internado, em Recife, neste domingo (26).

De acordo com o filho de Costa, o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), a situação é considerável estável.

“Esclareço que o ex-deputado Silvio Costa, meu pai, teve um princípio de infarto e será submetido, nesta manhã, a um procedimento de cateterismo. Graças a Deus o quadro está estável. Agradeço em meu nome e de toda a família as manifestações de apoio e solidariedade”, publicou em seu twitter no final da manhã desta segunda-feira (27).

Silvio Costa foi deputado federal por três mandatos, entre 2007 e 2011, e depois entre 2015 e 2018.

Costa foi líder do governo Dilma Rousseff (PT) e, durante o processo de impeachment contra a então presidente, entre 2015 e 2016, Costa se destacou ao defender a continuação do mandato da petista. DO Nill Júnior