Sílvio Costa tem princípio de infarto

O ex-deputado Silvio Costa está, neste momento, se submetendo a uma bateria de exames.

Durante a madrugada de ontem, o ex-parlamentar se sentiu mal, estava com baixa imunidade e registrou um princípio de infarto.

Terá que se submeter a uma intervenção cirúrgica e colocar stent cardíaco. Ele está sendo acompanhado pela família e médicos. As informações são do blog do Elielson Lima.

Sílvio é pai do Deputado Federal Sílvio Costa Filho e do estadual João Paulo Costa. Tem 65 anos completados dia 23. Foi Deputado Federal entre 2007 e 2019. Do Nill Júnior