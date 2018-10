Simone decide se afastar dos palcos até retorno de Simaria: ‘Sinto vazio sem ela’

Simone, da dupla com Simaria, decidiu suspender a agenda de shows até que possa se apresentar novamente ao lado da irmã.

Em setembro, Simaria anunciou que precisará ficar longe dos palcos, por recomendação médica, até o fim do tratamento contra uma tuberculose ganglionar.

É o segundo afastamento da cantora, que já havia feito uma pausa entre abril e o início de agosto. No período, Simone cumpriu sozinha os compromissos da dupla.

“Foram quatro meses fazendo o que eu mais amo e tendo o apoio de vocês [fãs] diariamente mas, neste momento, resolvi me afastar dos palcos junto com a minha irmã”, disse ela em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (1º).

“Aqui, é tampa e panela, uma completa a outra. Sinto um vazio de estar na estrada sem ela. Peço que entendam a minha decisão e, prometemos, em breve, voltarmos com toda nossa alegria.”

Simaria passou mal no último dia 13 e ficou em observação durante um fim de semana no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Novos exames apontaram a necessidade de repouso até o fim do tratamento, previsto para para o final de dezembro.

“Sentiremos saudades dos shows, mas, nesse momento, preciso zelar pela minha saúde e de minha irmã”, afirmou a cantora.

Alguns contratos da dupla serão mantidos, com autorização médica prévia, de acordo com sua assessoria de imprensa. Elas também continuarão preparando um novo DVD, ainda sem previsão de lançamento. (G1)