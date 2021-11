SINPOLPEN-PE emite nota de repúdio por falta de manutenção em máquinas do sistema prisional

Neste domingo (07), o Sindicato de Policiais Penais do Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco emitiu uma nota de repúdio. A nota fala sobre a falta de manutenção em máquinas do sistema. Leia a Nota na Íntegra:

“O Sindicato dos Policiais Penais do Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco vem denunciar o descaso do Estado com o dinheiro público , e com a segurança dos estabelecimentos penais para tentar evitar entrada de ilícitos em várias unidades prisionais como drogas, armas e celulares.

A denúncia mostra que máquinas de raio X, que são equipamentos fundamentais para revistas de visitantes estão quebrados e abandonados em unidades e alguns jogados em depósitos. O pior o descaso é grande, onde seria apenas necessário o concerto através de manutenções dos equipamentos .

Pior estes equipamentos quando comprados em 2013, não existia contratos com previsão de manutenção, ou seja, falta de planejamento. E porque depois também não fizeram contratos? Um grande mau exemplo é no Presídio Rorenildo da Rocha Leão(PRRL) em Palmares, o vídeo mostra a máquina de raio x jogada com outros materiais como lixo, vaso sanitário e madeiras.

Infelizmente, apesar do pedido da gestão do Presídio ter solicitado o conserto aos Secretários de justiça e direitos Humanos e Secretaria Executiva de Ressocialização, a resposta é não existe contrato para consertar tais equipamentos.

Estes tipos de equipamentos custaram milhões aos cofres públicos, e isto é descaso com o dinheiro da Sociedade. Outro problema é na unidade da Penitenciária de Tacaimbó, com a máquina parada a mais de três anos precisando de manutenção, conforme vídeo.

Este tipo de fato atinge diretamente os trabalhos dos Policiais Penais, que não podem realizar revista vexatória ou manual, conforme as normas atuais vigentes. Então, estes equipamentos são fundamentais para evitar a entrada dos ilícitos. Tais problemas agravam as questões de segurança juntamente com o pouco efetivo.

Mesmo assim , os Policiais Penais com estas péssimas condições de trabalho vem evitando motins e rebeliões, e realizando apreensões de inúmeros materiais ilícitos. Tais ilícitos que são jogado por cima do muro, e até por falta de condições de trabalho aos Policiais Penais, pode algum visitante burlar a revista manual e a segurança por falta destes equipamentos.

Também viaturas estão sucateadas, onde deviam ter sido trocadas a quatro anos por viaturas novas, mas o Estado paga o aluguel da frota, e as empresas não trocaram as referidas viaturas, ou seja, o Estado paga a locação por viaturas velhas, quando deviam ter sido trocadas.

Estamos cobrando a melhoria das condições de trabalho e também demonstrar que os Policiais Penais são essenciais, e merecem a valorização profissional, pois apesar de tais problemas vem evitando grandes evasões , motins e rebeliões de presos, que colocariam em risco a segurança da Sociedade Pernambucana.“

João Batista de Carvalho Filho

Presidente do SINPOLPEN PE

Do Nayn Neto