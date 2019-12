Sistema do Detran-PE fica fora do ar e prejudica atendimentos no estado

O sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) apresentou problemas e ficou fora do ar, afetando o atendimento em todo o estado, segundo o órgão. Nessa terça-feira (17), quem precisou renovar a carteira ou passar o veículo para outro nome, na sede do Detran, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, não conseguiu.

Em nota, o órgão explicou que detectou, na segunda (16), um problema no sistema, o que impossibilitou a realização dos serviços. “Estamos trabalhando para identificar a causa e restabelecer a normalidade”, apontou. No início da tarde desta terça, o Detran informou que o serviço foi normalizado.

O motorista de aplicativos Cláudio Cavalcanti é morador de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Ele contou que não conseguiu reagendar o atendimento, que foi marcado para sexta no posto do Detran no município, mas não ocorreu devido ao problema no sistema.

“Eu agendei para sexta-feira (13), mas estava fora do ar. Fui na segunda-feira (16) de novo, mas nada. Queriam que eu ficasse esperando até as 13h para ver se voltava. Estou tentando resolver autorização GNV e não posso andar com o carro por causa disso. Estou há uma semana com o carro parado”, relatou.

O auxiliar de produção Bruno de Medeiros enfrentou problemas para renovar a carteira de motorista e foi orientado a seguir para a sede do Detran nesta terça. “O sistema está com problema desde sexta-feira. Hoje [terça], cheguei antes de 7h30 para ser um dos primeiros, mas já estava cheio de gente e sem atendimento”, contou.

Com agendamento para segunda-feira (16), Cristiano Santos não sabia quando ia conseguir transferir para o novo dono o carro que pertencia a ele. “Fiz agendamento para segunda e, quando fui lá [no Detran da Iputinga], estava indisponível. Disseram que ia voltar o sistema às 22h. Fui hoje [terça], mas foi viagem perdida. O carro já está com a pessoa, mas ainda no meu nome. Se tiver multa, sobra pra mim”, lamentou.

O Detran afirmou também que quem estava agendado não será penalizado, bastando apresentar o comprovante de agendamento, que será atendido com prioridade. Já os serviços de exames teóricos e práticos estão sendo realizados normalmente. (G1)