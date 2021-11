Sistema Fecomércio inaugura Centro Poliesportivo em Floresta

Fortalecendo o setor do comércio de bens, serviços e turismo no Sertão de Pernambuco, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE inaugura o Centro Poliesportivo Arlindo Gomes de Sá do Sesc, em Floresta-PE.

O evento acontece nesta quinta-feira (25), às 17h, com solenidade, apresentação do estudo “Oportunidades e investimentos em Serra Talhada e entorno, com ênfase em Floresta” e lançamento do Cartão do Empresário.

Com investimento de aproximadamente R$ 5 milhões em obras e equipamentos, o Centro Poliesportivo Arlindo Gomes de Sá do Sesc oferece à população da região serviços de lazer, esportes e espaço para eventos. “Floresta tem força na atividade do comércio e serviços, com uma localização estratégica para o Sertão de Pernambuco. No setor do comércio, sedia uma das principais redes de distribuição do Estado. O reforço turístico com a unidade do Sesc no município reforça nossa aproximação com os comerciários do segmento e população pernambucana”, diz Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

Com área total de 22.964,00 m², a unidade possui seis edificações construídas em 1.439,71 m². A estrutura conta com campo de areia para crianças, campo de futebol, parque aquático, espaço para eventos, parque infantil e vestiário. O espaço oferece atualmente aulas de natação, hidroginástica e ginástica multifuncional, com opções para crianças, jovens e adultos. Há ainda escolinha de futebol e aulas de ritmos.

“A unidade atua em apoio à cidade, com ações de saúde, cultura, esporte e lazer. Além disso, o Centro pode ser aproveitado por toda a região, já que integramos atividades de passeios com parceiros. O Hotel Sesc Triunfo é um exemplo com excursões previstas para ano que vem”, explica o gerente do Centro Poliesportivo do Sesc em Floresta, Dimas Rocha. O espaço desde junho funciona como um dos pontos de vacinação contra a Covid-19 em Floresta, parceria firmada com a Secretaria Municipal de Saúde.

A palestra “Oportunidades e investimentos em Serra Talhada e entorno, com ênfase em Floresta” integra a programação do evento, com a apresentação do economista Jorge Jatobá. O estudo indica que Floresta registra uma base cultural diversa que reforça o seu potencial turístico, com artesanato diversificado (crochê, renda de bilro, bordado e couro) e rica gastronomia baseada na culinária caprina, licores e doces de frutas.

Na ocasião, o Cartão do Empresário, produto da Fecomércio-PE que oferece descontos e vantagens exclusivas em produtos e serviços do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE e de mais de 500 empresas parceiras, será lançado oficialmente na cidade, que já tem 12 parceiros fechados. O produto está disponível para os empresários do comércio de bens, serviços e turismo de todo o Estado de Pernambuco, incluindo o Microempreendedor Individual (MEI) e todos os benefícios podem ser aproveitados ainda pelos dependentes: pais, cônjuge, filhos e enteados.

O Cartão do Empresário pode ser feito on-line no site www.cartaodoempresario.com.br. É preciso ter um CPNJ ativo, documento de identidade e CPF, comprovante de endereço e pagar uma taxa anual de R$ 299,00 (titular) e R$ 14,90 (por dependente).

Serviço:

Inauguração do Centro Poliesportivo Arlindo Gomes de Sá do Sesc, Floresta-PE

Dia 25 de novembro

17h – Solenidade de inauguração

19h – Apresentação do estudo “Oportunidades e investimentos em Serra Talhada e entorno, com ênfase em Floresta”, com economista Jorge Jatobá

20h – Lançamento do Cartão do Empresário.

Do Nill Júnior