Sisu 2019 tem 14.284 vagas em seis instituições de PE. Há mais de 700 vagas para Serra Talhada

Para o primeiro semestre de 2019, seis universidades pernambucanas oferecem 14.284 vagas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Podem participar os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018 e não tiraram nota zero na prova de redação. As inscrições têm início nesta terça-feira (22), através da página do Sisu, e vão até a sexta-feira (25).

Em todo o país, são oferecidas 235.461 vagas em 129 instituições de ensino superior. As oportunidades em Pernambuco represantam 6% do total oferecido. São ofertadas cerca de mil vagas a mais do que em 2018.

As vagas são para a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Universidade de Pernambuco (UPE), a Universidade Federal do Vale de São Francisco (Univasf), o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e o Institituto Federal do Sertão de Pernambuco (IFSertão).

UFPE

Na UFPE, são oferecidas 6.972 vagas, 20 a mais do que em 2018. Elas são destinadas para o curso de bacharelado em artes visuais, no Centro de Artes e Comunicação (CAC), no Recife. Ao total, são ofertados 103 cursos na instituição.

Do total de vagas, são 5.522 no Campus Recife; 1.020 vagas no Centro Acadêmico do Agreste (Campus Caruaru) e 430 vagas no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão (Campus Vitória), na Mata Sul. Nos três campi, as matrículas ocorrem nos dias 31 de janeiro e 1º e 4 de fevereiro.

Doze cursos da UFPE tiveram alterações nos pesos e nas notas mínimas: biomedicina, ciências biológicas/ênfase em ciências ambientais (bacharelado), design, educação física (bacharelado), engenharia da computação, engenharia de produção, física (licenciatura), história (bacharelado), história (licenciatura), hotelaria, pedagogia (licenciatura) e turismo.

Todos os cursos que tiveram mudanças nos pesos e nas notas são do Campus Recife. Não houve alterações para os cursos dos campi Caruaru e Vitória de Santo Antão.

Veja aqui as tabelas com pesos e notas mínimas.

Outra alteração diz respeito ao bônus de argumento regional, que deixa de ser oferecido para moradores de Goiana, que querem disputar uma vaga no Centro Acadêmico de Vitória (CAV), na Zona da Mata Sul. Isso porque o município passou a fazer parte do Grande Recife.

UFRPE

Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, são disponibilizadas 3.980 vagas, distribuídas em 69 cursos. São 2.100 oportunidades no campus de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife; 560 na Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG), no Agreste; 720 na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), no Sertão; e 600 na Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA),na Região Metropolitana.

Segundo a UFRPE, a novidade neste ano é o curso de engenharia ambiental, que oferta 80 vagas, sendo 40 no primeiro semestre. Houve também um aumento no número de vagas no curso de bacharelado em gastronomia, que subiu de 40 para 60. A instituição não mudou os pesos das áreas para o cálculo da nota dos candidatos. (G1)