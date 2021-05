Site do Detran libera consulta a restrições de veículos

Débitos e restrições de veículos de terceiros: Lista possíveis dívidas como restrições administrativas, judiciais e gravame (alienação fiduciária). Para a pesquisa é preciso entrar com o Renavam e placa do veículo;

Extrato de cadastro do veículo: Este documento deve ser solicitado somente pelo proprietário do veículo para entrega ao novo comprador e é o único serviço realizado somente mediante agendamento. A consulta informa desde a data do último licenciamento, histórico do veículo, município de registro, números do Renavam, chassi, entre outros.

Certidão negativa/positiva de propriedade: Neste campo é possível solicitar a certidão de propriedade do veículo, informando se há cadastro na base de dados do Detran.SP e do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Para acessá-lo é necessário inserir o CPF do proprietário, login e senha.