Smartphones: uma espionagem cibernética perfeita e uma arma de vigilância

Nos dias de hoje todas as pessoas possuem um smartphone, e, eles já são vistos como um item essencial na vida da maioria delas, em todo o mundo. A tecnologia desses aparelhos é incrível e muitas pessoas usam os mesmos para tudo, pagar contas, comprar roupas, comida, entre outras mil coisas disponíveis em um só clique.

O problema é que, como o aparelho já faz parte de nossas vidas, muitas vezes esquecemos que ele também pode ser uma arma de espionagem. Suas fotos, mensagens e vídeos são gravados em uma nuvem ou em aplicativos que determinam quem você é, quem conhece e o que gosta e muitos ladrões vêm essa falta de defesa como o gatilho perfeito para cometer seus crimes.

Mas não são só os ladrões que usam dessa ferramenta de espionagem. Muitas esposas e maridos também se aproveitam da vulnerabilidade do aparelho e vigiam seus parceiros de perto, inclusive utilizando aplicativos que são chamados de ‘aplicativos espiões’(como entrar no instagram de outra pessoa). Na internet já existe uma infinidade desses aplicativos espião android e nós testamos alguns e o resultado foi incrível!

Mais de 80% dos aplicativos não cumpriam o que prometiam, ou seja, não espionavam de verdade o dono do celular e é por isso que buscamos o mSpy, ele é um aplicativo que promove a real ideia de um ‘detetive online’. Ou seja, tudo que você deveria pagar para um detetive, não é mais necessário. O mSpy faz tudo para você.

Uma das coisas mais impressionantes no aplicativo é a capacidade de se esconder dentro do celular. O dono do celular não sabe que o aplicativo está instalado e todas as informações vão direto para a interface do programa. Algumas das funções são:

1) Verificar aplicativos de mensagens incluindo e-mails

2) Localização em tempo real

3) Acesso ao Facebook e Snapchat, entre outros aplicativos

A vantagem desse tipo de aplicativo é que você pode descobrir uma traição de forma rápida e sem precisar maiores esforços. Além disso, um detetive particular custa muito caro e no final das contas, todas as pessoas usam o celular, seja para coisas boas ou para marcar encontros.

Esse tipo de aplicativo também está sendo usado pelos pais para monitorar o que os filhos fazem online e pelos filhos para verificar onde os pais idosos estão, afinal de contas, você pode verificar a localização real de uma pessoa usando o GPS. Tudo nas mãos de quem deseja ter certeza que tudo está bem com seus entes queridos ou que não está sendo traído.

É importante lembrar que apesar do acesso fácil, você deve estar ciente de que espionar o celular de alguém pode trazer riscos à relação, já que o smartphone se tornou um item íntimo e não só necessário. É importante levar sempre em consideração que muitas vezes o detetive online pode trazer informações confidenciais sobre o seu parceiro, filho ou amigo e que essa ação pode ser prejudicial para a relação de ambos.

Realmente é necessário ter noção de que os celulares podem sim ser armas a ponto de que as pessoas podem verificar todas as suas informações compartilhadas, assim como a polícia e setores do governo. Por isso, não compartilhe informações extremamente pessoais e nem senhas de banco para que você não caia em armadilhas desses incríveis aparelhos espiões.