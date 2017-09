Só de impostos e taxas municipais os serra-talhadenses já recolheram quase R$ 14 milhões aos cofres da Prefeitura em 2017

Passados 255 dias de 2017 os serra-talhadenses já recolheram aos cofres da Prefeitura Municipal quase R$ 14 milhões, somente em taxas e impostos. Quem atesta isso é o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, e pode ser conferido no site www.jornaldesafio.com.br

A arrecadação equivale a mais de R$ 53 por dia e bate em muito a arrecadação da maioria das cidades do sertão pernambucano.

Apesar do valor expressivo a sensação da população é de que a gestão Municipal pouco aplica. Não se vê na cidade, nem nas divulgações do Governo Municipal obras realizadas com ‘recursos próprios’.

“Eles sabem aumentar impostos e criar taxas, mas ninguém vê nada feito”, comentou um popular.

Segundo alguns governistas os recursos municipais estão aplicados nas contrapartidas de obras federais e estaduais espalhada pelo município, e apontam creches, UBSs e Escolas, mas evitam mostrar que boa parte delas estão paralisadas e que setores fundamentais da administração pública anda capenga, um desses setores pode ser mostrado através da Guarda Municipal, totalmente sucateada e que acaba não prestando o serviço que deveria à população.

Praças abandonadas, mal iluminadas, constantes reclamações por atrasos de pagamento a prestadores de serviço e fornecedores se avolumam, sem que a Gestão se preocupe em dar explicações.

Via Caderno 1