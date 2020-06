Só duas cidades de Pernambuco não têm casos confirmados do novo coronavírus; ambas no Sertão

Apenas duas cidades de Pernambuco não têm caso confirmado do novo coronavírus: Mirandiba e Manari, ambas no Sertão. Ao todo, 182 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha, já haviam confirmado, até ontem (09), ocorrências da Covid-19. Anteriormente, Exu, também no interior, não tinha registro da doença, mas entrou para a listagem dos locais afetados, no domingo (7).

No fim de maio, havia seis cidades sem confirmação para o novo coronavírus. Os números foram contabilizados pelo Instituto para Redução de Riscos e Desastres (IRRD), com base nos dados contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A pasta, no entanto, nos boletins diários, divulga apenas o número de casos graves, por cidade. De acordo com o boletim desta terça, há casos graves em 166 municípios, além de Fernando de Noronha.

Assim, a lista de cidades com todos os tipos de registro da Covid-19 tem 16 localidades a menos, em relação ao número incluído no boletim.

O mesmo boletim afirma que foram confirmados, nesta terça, 305 novos casos da Covid-19 em Pernambuco, além de 103 óbitos. Assim, o estado passou a somar 41.010 casos e 3.453 mortes de pacientes com o coronavírus.

Isolamento social

De acordo com especialistas, o isolamento social é a forma mais eficaz de conter a pandemia, já que não há vacina nem remédio específico para a Covid-19. Por causa disso, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) mantém um ranking com os índices de isolamento social das cidades.

As piores delas, segundo o levantamento, são Ingazeira e Tuparetama, cada uma com 33,3% da população dentro de casa.

Tuparetama tem, atualmente, 14 casos confirmados de coronavírus, sendo que um paciente morreu. Ingazeira, por sua vez, tem três confirmações e nenhuma morte.

Depois dessas duas cidades, vem Dormentes, também no Sertão, com 35,3%. São 27 casos na cidade, que tem quatro mortos pela Covid-19.

No topo do ranking estão Olinda, Recife e Paulista, registrando 56,9%, 56,3% e 55,8%, respectivamente. O estado mantém uma média de 51,1% de isolamento.

O Recife está em segundo lugar entre as dez capitais brasileiras com o melhor resultado, enquanto Porto Velho (RO) lidera, com 56,9%.

Já entre os estados, brasileiros, Pernambuco fica na oitava posição, com 51,14% da população respeitando as regras de isolamento. Os dados são coletados a partir da geolocalização dos celulares dos moradores, levantados pela empresa In Loco.

Reunião

Nesta terça, o governador Paulo Câmara (PSB) participou de um encontro, por videoconferência, com 41 prefeitos de municípios da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata e Limoeiro, no Agreste.

A reunião, que também contou com o apoio da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), serviu para o chefe do Executivo estadual detalhar o Plano de Convivência com a Covid-19 em Pernambuco.

De acordo com o governador, esses encontros prosseguirão ao longo da semana, sempre por videoconferência, seguindo as normas sanitárias e de isolamento social instituídas no Estado.