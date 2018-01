Sob emoção, criança que teve o coração atravessado por espeto de churrasco deixa hospital no Recife

Depois de uma semana internado, o menino de 11 anos que teve o coração atravessado por um espeto de churrasco em Toritama, no Agreste de Pernambuco, recebeu alta do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, no início da tarde desta quinta-feira (25). Emoção e agradecimento pela vida de Marivaldo da Silva Júnior marcaram a saída da unidade de saúde.

“Foi um milagre. Agradeço a Deus, primeiramente, e à equipe médica”, declarou a mãe de Marivaldo, a dona de casa Maria das Dores do Nascimento.

Emocionada pela recuperação do filho, ela afirmou ter sentido medo ao longo dos dias em que o filho ficou no hospital. “Ele me acalmava. Dizia ‘mãe, eu tô aqui perto de você’”, contou, sem conseguir segurar as lágrimas.

Apesar da complexidade da cirurgia para retirar o espeto de seu coração, Marivaldo relembrou, com simplicidade, o acidente que aconteceu no dia 18 de janeiro. “Eu estava subindo uma escada e fiquei brincando. O espeto estava na parte de cima e caiu em mim”, contou.

No dia em que teve alta, o acidente e a cirurgia só eram perceptíveis devido ao curativo feito do lado esquerdo do peito. A vitalidade e a timidez do garoto, ao deixar a unidade de saúde, eram comuns a qualquer criança. “Eu estou bem, não estou sentindo nada”, garantiu Marivaldo.

Procedimentos médicos

De acordo com a cirurgiã vascular Andrea Rolim, do HR, o próprio espeto serviu para evitar o sangramento. De acordo com a cirurgiã vascular, o objeto vibrava junto com as batidas do coração. Através do movimento do objeto, foi possível identificar o local do ferimento.

No procedimento cirúrgico, que levou cerca de uma hora e meia, o ferimento foi cauterizado conforme o espeto era retirado. Depois da cirurgia, ele foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e logo depois para a enfermaria do hospital. (G1)