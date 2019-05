Sob forte comoção, corpo de Gabriel Diniz é enterrado em João Pessoa

O corpo do cantor Gabriel Diniz, que morreu após o avião em que estava cair, foi enterrado na tarde dessa terça-feira (28) sob forte comoção de amigos, familiares e fãs em João Pessoa, cidade em que Gabriel morava desde a sua adolescência. Antes de chegar ao Cemitério Parque das Acácias, houve um cortejo pelas ruas paraibanas.

Em cima de uma viatura do Corpo dos Bombeiros, o caixão com a bandeira do Botafogo da Paraíba, time do coração do cantor, pôde ser acompanhado por cerca de quatro quilômetros.

Velório

O velório aberto ao público do corpo de Gabriel Diniz começou por volta das 8h no Ginásio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, mais conhecido como Ronaldão, em João Pessoa, na Paraíba. Fãs e admiradores puderam dar o último adeus ao artista. Antes, houve uma cerimônia reservada para amigos e familiares de GD, como carinhosamente era chamado.

Os músicos que acompanhavam Gabriel Diniz chegaram juntos no ônibus do cantor. Junto ao caixão, um deles discursou e iniciou a oração do Pai Nosso, que foi acompanhada pelas pessoas presentes. Para o percussionista da banda, o último show, que aconteceu em Feira de Santana, na Bahia, foi incrível. “O show teve uma energia muito boa, que a gente não tinha como dizer que era o último show”, declarou.

Homenagem

Durante a missa de corpo presente de Gabriel Diniz, o cantor Wesley Safadão, bastante emocionado, prestou uma homenagem ao amigo. “Eu agradeço a Deus por ter me permitido compartilhar momentos especiais da vida dele. Ter feito parte da história. A gente fica sem querer acreditar [na morte do artista], mas Deus sabe de todas as coisas. Se eu já achava o Gabriel uma pessoas especial não só para nós, mas para Deus, agora eu tenho certeza disso mais do que nunca”, declarou.

Wesley Safadão lembrou das últimas vezes em que esteve com Gabriel Diniz. “O Gabriel vivia no seu melhor momento, literalmente. Eu me lembro que as últimas vezes que a gente se encontrou, os últimos meses, o que ele mais falava era: ‘Olhe, chegou a minha vez. Agora é a minha vez. Eu vou trabalhar mais ainda, eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos. A última vez que a gente se encontrou ele falou que estava construindo a casa dele”, contou.

O cantor Xand Avião também homenageou GD. “Ele viveu a vida intensamente. Viveu cada segundo como ele quis, com ousadia e com a alegria dele”, disse emocionado. “Ontem a minha filha pegou na minha mão e disse: Ainda bem que ele deixou a música para a gente ouvir”, encerrou o discurso.

Queda

O avião monomotor que levava o cantor Gabriel Diniz caiu no início da tarde dessa segunda-feira (27) em uma área de mangue próximo ao povoado de Porto do Mato, no município de Estância, Sergipe. Além do artista, morreram o piloto e o copiloto da aeronave.

