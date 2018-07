Sob forte comoção, um dos fundadores do PT de Serra Talhada foi sepultado

Sob forte comoção, foi sepultado na tarde desta quinta (26) em Serra Talhada, o corpo do comerciante e ex-presidente do PT de Afogados da Ingazeira, Jair Almeida de Souza, o Jair das Baterias ou Jair do PT, como assim era chamado.

Uma grande caravana saiu de Afogados da Ingazeira para dar adeus a Jair, especialmente, membros das pastorais da Paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios e uma grande representação do Encontro de Casais com Cristo (ECC) do qual os mesmos eram integrantes.

O corpo foi velado durante toda a manhã e início da tarde na Casa de Homenagens Póstumas do BM. Por volta das 16h, o cortejo saiu em direção ao cemitério onde ocorreu o sepultamento.

Várias autoridades religiosas estiveram se despedindo de Jair Almeida, a exemplo do bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira, dom Egidio Bisol, e os padres Edilberto Aparecido, Pedro Alexandre, Josenildo Nunes, Antônio Orlando e Luis Marques.

Do Afogados On Line