Sobe 61% número de motoristas autuados pela Lei Seca em Pernambuco, em meio à pandemia

Pernambuco registrou um aumento de 61% no número de autuações de motoristas que beberam e dirigiram, entre julho e setembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Os dados foram divulgados, nesta sexta (30), pela Secretaria Estadual de Saúde, que coordena a Operação Lei Seca, e levaram em conta o período da pandemia.

Segundo a secretaria, entre julho e setembro de 2020, houve 1.585 autuações pelo consumo de bebida alcoólica. Isso significa 601 notificações a mais do que os 984 casos registrados nesse período, no ano passado.

O governo informou que a Operação Lei Seca foi paralisada durante três meses, devido à pandemia do novo coronavírus.

Do total de infrações registradas entre julho e setembro deste ano, foram 208 constatações de alcoolemia, 25 crimes e 1.352 recusas para a realização do teste do bafômetro. No mesmo período de 2019, foram 177 constatações do uso de álcool, 34 crimes e 773 recusas ao bafômetro.

O aumento ocorreu mesmo com uma diminuição de 37% no quantitativo de veículos abordados, em relação a 2019. Foram vistoriados, entre julho e setembro deste ano, 40.506 veículos.

Em 2019, foram parados 65.031 automóveis. Nesse mesmo período também houve aumento de 5% na remoção de veículos, com 813 carros guinchados, contra 773 no ano passado.

Dados anuais

Considerando os meses em que houve Operação Lei Seca, o percentual de motoristas flagrados por dirigir após consumir bebidas alcoólicas quase dobrou.

Durante todo o ano com atividades, que corresponde aos períodos de janeiro a março e de julho a setembro, foram feitas 125.466 inspeções. Desse total, a Lei Seca registrou 3.089 infrações por alcoolemia. Isso significa que 2,46% dos motoristas abordados misturaram bebida e direção.

Já em 2019, considerados os mesmos meses, foram 1.950 infrações de um total de 153.951 veículos abordados. O percentual foi de 1,26%.

Isso significa dizer que, enquanto em 2020 houve uma infração a cada 40 carros vistoriados. Em 2019, por outro lado, era uma infração a cada 78 inspeções.

De acordo com a SES-PE, a Operação Lei Seca utiliza piteiras descartáveis individuais para cada teste e que o uso de álcool em gel nas mãos não traz nenhum prejuízo ao condutor no momento da abordagem.

O equipamento para testagem de condutores é avaliado e certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). (G1)