Sobe o preço de mais da metade dos produtos da cesta natalina em Pernambuco, diz Procon

Dos 45 produtos registrados pelo Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (Procon-PE) na cesta natalina, 23 apresentaram aumento no preço em relação ao ano passado. Vinte e um itens tiveram o preço reduzido e um manteve o valor. Pesquisa foi divulgada pelo Procon para auxiliar o consumidor pernambucano na hora das compras. Variação de preços entre lojas chegou a 181%.

Os produtos que subiram mais o preço foram o espumante Cereser (18,45%), que foi encontrado por R$ 8,99; o panettone de frutas (15,93%), por R$ 13,90 e o azeite de oliva (14,79%), no valor de R$ 7,45. O único produto que manteve o valor igual ao ano passado foi o queijo do reino tipo milano, custando R$ 49,90.

O peru e tender são os dois produtos mais procurados pelo consumidor, segundo o Procon. Ambos tiveram uma redução no valor, de 17,72% e 8,03%, respectivamente. Os produtos que tiveram a maior queda foram o abacaxi em calda (34,1%), encontrado por até R$ 5,99; o pêssego em calda (28,52%), com menor valor de R$ 5,89; o queijo do reino da marca Regina (20,57%), que diminiu quinze reais, de R$ 72 para R$ 57, e o queijo provolone tirolez (20,85%), caindo de R$ 57,99 para R$ 45,90.

Outros itens também foram avaliados. O pernil suíno com ossos foi encontrado por R$9,50 e o desossado por R$17,90. O valor do espumante variou de R$5,99 a R$ 15,99. Entre os doces, o biscoito Champanhe está custando R$ 3,19 e a massa pronta para bolo R$ 2,09. As caixas de chocolate das três maiores marcas (Nestlé, Lacta e Garoto), estão entre R$ 7,99 e R$ 8,30.

A variação de preços também pode deixar a cesta natalina mais cara. Antes de fazer as compras é preciso pesquisar. De uma loja para a outra há produtos que registraram uma diferença muito grande no valor, como é o caso do vinho tinto suave. Ele foi encontrado em diferentes estabelecimentos pelos valores de R$ 7,29 até R$ 20,49. Nesse caso, a diferença é de 181,07%.

O salame tipo italiano teve uma variação de 119% no valor e foi encontrado em diferentes locais pelos valores de R$ 39,90 até R$ 87,48. As passas sem caroços também variaram bastante de preço. No supermercado mais caro estava custando R$28,69. No mais barato foi encontrada por R$10,55. Uma variação equivalente a 162,01%. (G1)