Sobe para 113 o número de casos confirmados da Covid-19 em Salgueiro

Mais três novos casos positivos foram confirmados em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, de acordo com o boletim divulgado na noite dessa sexta-feira (19) pela Secretaria Municipal de Saúde. Tratam-se de pacientes do sexo masculino confirmados através de testes rápidos.

Os casos mencionados foram confirmados pelo Salgueiro Atlético Clube, que comunicou a realização de testes tipo rápido antígeno positivo em laboratório da rede privada em Recife/PE. Dos oito casos positivos informados pelo clube, dois receberam alta como recuperados, um encontra-se com o vírus ativo e cinco foram encaminhados para retestagem pelo método Swab no Lacen/PE. Todos encontram-se em isolamento domiciliar.

O município conta agora com 113 casos confirmados, 62 recuperados, 11 em investigação e 9 óbitos. (G1)