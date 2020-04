Sobe para 21 mortos por coronavírus em Pernambuco

Foram confirmados mais 25 casos da Covid-19 em Pernambuco, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesse domingo (05). Também foram contabilizadas mais sete mortes pelo coronavírus, totalizando 21 óbitos. O total de curas é 25.

Entre os novos pacientes confirmados com a doença, 10 são do sexo masculino e 15 do feminino, com idades entre os 25 e 93 anos. Com as novas confirmações, sobe para 201 o número de ocorrências da doença no Estado.

Do total de casos confirmados, 87 estão em isolamento domiciliar e 68 internados, sendo 19 em UTI/UCI e 49 em leitos de isolamento. Outros 25 pacientes já estão recuperados. Os casos estão distribuídos por 14 municípios: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, São Lourenço da Mata, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Petrolina, Ipubi, Aliança e Goiana, além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros estados e países.

Os óbitos confirmados foram de quatro homens e três mulheres, com idades entre 55 e 84 anos. A maioria das vítimas era das cidades de Recife e Olinda. Um homem natural de Palmares, de 64 anos, faleceu em uma unidade privada do Recife. Ele estava fazendo tratamento contra um câncer.

Saiba mais sobre as sete vítimas mais recentes:

1 – Mulher, 69 anos, do Recife. Faleceu em 31.03 em uma unidade privada de

Jaboatão;

2 – Homem, 60 anos, de Olinda. Faleceu em 29.03 em uma unidade privada do

Recife;

3 – Mulher, 62 anos, do Recife. Tinha diabetes, doença cardiovascular crônica e

doença renal crônica. Faleceu em 03.04 em uma policlínica do Recife;

4 – Mulher, 84 anos, do Recife. Tinha doença cardíaca, diabetes e hipertensão.

Faleceu em 03.04 em uma UPA do Recife;

5 – Mulher, 55 anos, de Olinda. Tinha diabetes, doença renal crônica e pneumonia

crônica. Faleceu em 04.04 no Hospital dos Servidores, no Recife;

6 – Homem, 64 anos, de Palmares. Estava fazendo tratamento contra um câncer.

Faleceu em 04.04 em uma unidade privada do Recife;

7 – Homem, 75 anos, do Recife. Faleceu em 04.04 em uma unidade privada do

Recife.