Sobe para 36 o número de casos confirmados do coronavírus em Serra Talhada; 31 casos foram recuperados

A prefeitura de Serra Talhada, através da Secretaria de Saúde, informa que os números registrados da Covid-19 subiram para 36 casos confirmados.

Na terça-feira (12/05) foram confirmados doze casos, sendo oito no Assentamento Barra do Exu e quatro na zona urbana. Os pacientes da Barra do Exu são cinco crianças de 02, 03, 04 e 06 anos; dois adolescentes de 12 e 15 anos; e um jovem de 19 anos. Os pacientes da zona urbana são um jovem de 18 anos, um homem de 28 anos, uma mulher de 29 anos e uma profissional de saúde de 34 anos.

Nessa quarta-feira (13/05) foram confirmados seis casos, contando com a idosa de 92 anos, que faleceu ontem na ala de Covid-19 no Hospam, e teve o resultado positivo confirmado hoje. Os demais casos são uma profissional de saúde, de 55 anos, um idoso de 85 anos, um homem de 47 anos, uma mulher de 31 anos e um homem de 35 anos. No total são 36 casos confirmados, 14 casos em investigação, 99 casos descartados, 31 pacientes recuperados clinicamente e 02 óbitos registrados.