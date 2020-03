Sobe para 73 número de casos confirmados do coronavírus em Pernambuco

Mais cinco casos da Covid-19, sendo três homens e duas mulheres, foram confirmados em Pernambuco nas últimas 24 horas. As ocorrências envolvem pessoas na faixa etária dos 27 aos 83 anos, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), neste domingo (29). Atualmente, já são 73 casos confirmados da doença no território pernambucano.

Não foram confirmadas novas morte pelo novo coronavírus. Até então são cinco, sendo quatro homens e uma mulher. As faixas etárias são: 2 entre 60 e 69 anos, 1 entre 70 e 79 anos e 2 acima de 80. Em relação ao local de residência, 4 são do Recife e um é estrangeiro.

Ainda segundo a SES, os casos confirmados da doença estão distribuídos por nove municípios (Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Belo Jardim, Caruaru, Petrolina e Goiana), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países. No momento, 19 pacientes estão internados, sendo nove em UTI/ UCI e dez em leitos de isolamento. Outros 38 estão em isolamento domiciliar e 11 já se recuperaram da Covid-19.

A Secretaria Estadual de Saúde destaca que, até o momento, além das cinco mortes de pacientes com a Covid-19, o Lacen-PE já confirmou, entre os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), outros nove óbitos causados pela influenza A e cinco para influenza B. Outras 30 amostras não positivaram nem para Covid-19, nem para influenza.

Apenas um caso ainda está no aguardo do resultado de influenza, mas já teve descartada a suspeita do novo coronavírus. Os quadros de Srag podem ser provocados por diversos vírus, como os vários tipos de influenza – A(H1N1), B, A(H3N2) – ou até mesmo o da covid-19, além de bactérias.

Da Folha de PE