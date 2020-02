Sobe para cinco o número de casos suspeitos de coronavírus em Pernambuco

Aumentou o número de casos suspeitos do novo coronavírus em Pernambuco. A Secretaria de Saúde do Estado (SES) informou, no início da noite dessa quinta-feira (27), no Recife, que agora investiga cinco casos. Todos os pacientes estão internados no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), em Santo Amaro, região central da capital pernambucana e referência em caso de infecção.

Até essa quarta-feira (26), eram três casos suspeitos. Em um deles, de um recifense de 41 anos que estava internado o Hospital Santa Joana, no Recife, foi descartado o Covid-19 porque deu positivo para Influenza tipo B segundo a SES informou há pouco.

Os três novos pacientes são dois homens de 32 e 37 anos e uma mulher de 34 anos, todos vindos de viagens recentes à Itália. Segundo a SES, os pacientes estão clinicamente estáveis e terão os exames processados pelo Lacen-PE para casos de Influenza A e B e também pelo Instituto Evandro Chagas-IEC, no Pará, para análise do Covid-19 e outros vírus respiratórios.

O pernambucano de 32 anos desembarcou vindo da Itália na última segunda-feira (24) e apresentou febre, dor de garganta e coriza. Já o outro homem, que chegou da viagem no último dia 20, teve febre, tosse, dor de garanta e dificuldade para respirar. A mulher chegou no dia 17 de fevereiro e estava com febre, tosse, dor de garganta e cefaléia.

Da Folha de PE