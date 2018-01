Sobrevivente da queda do Globocop, Miguel precisa de sangue

Miguel Brendo Pontes Simões, de 21 anos, sobrevivente na queda do Globocop, no último dia 23, precisa de doações de sangue para continuar a recuperação. Doadores, de qualquer tipo sanguíneo, devem procurar o posto de coleta do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O rapaz foi o único sobrevivente do acidente que matou duas pessoas. A aeronave, propriedade de uma empresa que presta serviços à Rede Globo Recife, caiu na praia de Brasília Teimosa, na Zona Sul da Capital. Ele é operador de transmissão da empresa Helisae há um ano e meio, trabalhando na captação, gravação e transmissão de imagens para a empresa, onde fez o curso de operador de sistemas. Miguel é enteado do capitão Wagner Monteiro, um dos donos da Heliase. O jovem sofreu vários traumatismos e choque hemorrágico.

Entenda o caso

O helicóptero modelo R44, de matrícula PP-HLI, da Helisae Helicópteros do Nordeste – terceirizada que opera o Globocop, da TV Globo – fazia imagens para a emissora quando caiu, às 6h05 da última terça-feira (23), na praia de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Três pessoas estavam na aeronave.

O comandante Daniel Galvão, de 33 anos, morreu na hora. A controladora de tráfego aéreo sargento Lia Maria Abreu de Souza, de 34 anos – que viajava a convite da Helisae, não estava a serviço da Aeronáutica – chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Moradores dizem ter visto uma ave atingir helicóptero da Globo. A investigação sobre o caso será conduzida pela Polícia Federal. Em nota, a TV Globo lamentou o ocorrido e se solidarizou com as vítimas.

Da Folha de Pernambuco