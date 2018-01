Sobrevivente de acidente com helicóptero da Globo em Recife passa por cirurgia

O operador de imagens Miguel Breno, único sobrevivente identificado até então do acidente com o Globocop nesta manhã, em Recife, passa por cirurgia no Hospital da Restauração (HR). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estado de saúde de Breno era grave, mas a assessoria do Hospital não informou detalhes sobre a situação da vítima.

Pelo menos duas pessoas morreram no acidente, incluindo o comandante da aeronave, Daniel Galvão. A outra vítima seria uma mulher. Chovia na hora do acidente.

Por telefone, o HR também confirmou que Breno, assim como as outras vítimas, é funcionário da Helisae, empresa que presta serviço à Rede Globo Nordeste. O POVO Online tentou contato com a empresa, mas as ligações não foram atendidas.

O Corpo de Bombeiros recebeu chamado da população pouco depois das 6h15min, quando o acidente aconteceu. Por volta das 9h40min, uma das vítimas ainda estava na Praia do Pina, zona sul de Recife, para realização da perícia.

Também houve tentativa de contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu (Samu), mas as ligações não foram atendidas.

Via O Povo Online