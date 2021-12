Sobrevivente de incêndio na Boate Kiss faz declarações abaladoras

Uma sobrevivente do incêndio da boate Kiss prestou um depoimento emocionante durante júri do caso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Kelen Giovana Leite Ferreira foi à festa no dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria (Rio Grande do Sul), e teve 18% do corpo queimado.

A vítima, de 28 anos, também teve uma parte da perna amputada após sua sandália ficar presa no tornozelo, cortando a circulação sanguínea durante sua tentativa de fuga.

“Eu queimei 18% do corpo e eu perdi meu pé. Uso uma prótese em decorrência de tudo o que aconteceu”, lamentou a vítima.

Do Nayn Neto