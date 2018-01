Sobrinho de empresários serra-talhadenses é encontrado morto na Bahia; polícia suspeita de vingança

O jovem de 26 anos que foi sequestrado na última sexta-feira (5), em Feira de Santana, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Salvador, foi encontrado morto, por populares, nesta terça-feira (9), na cidade de Lamarão, na região de Feira de Santana. A informação é da Polícia Civil. A vítima tinha marcas de tiros.

“O Fábio estava com mandado de prisão preventiva decretada no estado de Pernambuco. Ele se envolveu na morte do irmão de um vereador na cidade de Tacaratu, em 27 de julho de 2017. Ele, juntamente com o tio, se envolveu na morte. O tio está foragido. Ele [Felipe] estava escondido com medo de vingança e de ser preso”, explicou o delegado.