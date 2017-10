Sobrinho é preso suspeito de agredir tio de 77 anos no Agreste de PE; idoso morreu

Um homem foi preso suspeito de agredir o tio dele, de 77 anos, nessa quarta-feira (18) em Bom Conselho, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o idoso foi encontrado morto após a agressão.

Ainda segundo a PM, testemunhas informaram que a vítima havia saído com o sobrinho no dia anterior ao crime e voltou para casa com escoriações. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru.