Sogra de Márcia, Lisbeth Rosa assume a Saúde em Serra

A mãe do cirurgião dentista Breno Araújo e sogra da prefeita Márcia Conrado, a enfermeira Lisbeth Rosa de Souza Lima, acaba de ser confirmada como nova Secretaria de Saúde de Serra Talhada.

A pasta tinha sido entregue a Karina Rodrigues, ex-primeira dama, mas a prefeita anunciou uma mudança de rumos, com Karina indo para a Assistência Social.

A profissional é uma espécie de solução doméstica depois da mudança de pasta de Rodrigues.

O desafio que Lysbeth terá será justamente mostrar competência em uma pasta com desafios como a luta pela implantação do SAMU e outros compromissos assumidos em campanha. É o primeiro nome do chamado núcleo pessoal confirmado na sua equipe.

Do NillJúnior