Sogro tenta matar genro a tiros em Serra Talhada

Um jovem de 22 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira (02), no bairro Baixa Renda em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do 14º BPM, o jovem foi atingido na região do tórax e foi socorrido para a emergência do Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), onde encontra-se estável e não corre risco de morte.

Ainda de acordo com a PM, o disparo foi efetuado pelo seu sogro que após o ato tomou destino ignorado, levando consigo a arma do crime.

Foram realizadas diligências no intuito da captura do imputado, porém sem êxito até o término deste boletim. A ocorrência foi entregue na DPC local para adoção das medidas cabíveis.