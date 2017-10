Solange Almeida dá peruca de presente a jovem com doença rara e incurável no Sertão de Pernambuco

A cuidadora de idosos Natália Rocha irá ganhar uma linda peruca doada pela cantora de forró Solange Almeida. A informação foi confirmada nessa segunda-feira (9) após a veiculação da campanha nas redes sociais promovida pelas amigas da jovem. Natália mora em Floresta, no Sertão de Pernambuco, e sofre de uma doença rara e incurável chamada de Alopécia Areata. O problema acarreta a perda de cabelos em várias partes do corpo.

A produção da cantora entrou em contato com Natália por telefone e confirmou o envio do presente em breve através dos correios.

Leia abaixo o agradecimento de Natália publicado na perfil dela no Facebook:

Eu não sei o que dizer nesse momento o que estou sentido, mas eu sei que devo agradecer. Gratidão por tudo que está acontecendo, e que ainda vai acontecer. Obrigada Deus por ter colocado anjos na minha vida, obrigada por esse tempo todo ter me reservado tamanha alegria. Obrigada a cada um que me ajudou.

” vai ter Natasha de cabelos aos ventos ”

EU TENHO AS MELHORES AMIGAS QUE ALGUÉM PODERIA TER.

A dona da porra toda se chama Solange Almeida

Eu sou eternamente grata a vocês meninas, eu amo vocês. Via Blog do Elvis