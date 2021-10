Solidariedade: Chegou à nossa REDAÇÃO essa nota pedindo ajuda

Quem puder compartilhar ou souber de algum familiar desse cidadão. Favor entrar em contato.

Procura – se Familiares de Ramon Trajanio de Ferreira. O mesmo sofreu um acidente em Canto do Buriti-Pi e encontra -se sozinho no Hospital Regional Tiberio Nunes na cidade de Floriano-PI. Precisa encontrar os familiares urgente, pois o mesmo encontra-se em estado grave. Ele é natural de São José Belmonte- PE. Está sem documentos de identificação, se alguém conhecer os familiares ou até mesmo o Ramon, entrar em contato com o hospital. 89- 3522-1333.

Corrente do bem, compartilhe até chegar aos familiares.