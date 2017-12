Sorteio desta sexta-feira (01) define os grupos da Copa do Mundo da Rússia

Ocorre nesta sexta-feira (01), às 13h, de Brasília, o sorteio dos grupos para a Copa de 2018. O evento vai ser no Kremlin Palace, na gélida Moscou, que pelo terceiro dia consecutivo deve ter temperatura entre -2 e -8.

O ex-atacante inglês Gary Lineker e a apresentadora de TV russa Maria Komandnaya serão os mestres de cerimônia do sorteio dirigido, no qual haverá pelo menos uma seleção europeia em cada um dos oito grupos e, exceto pelos europeus, as seleções dos outros continentes não enfrentarão membros de suas confederações. Isso garante que o Brasil, um dos sete cabeças de chave, não vai encarar, na largada, Uruguai, Colômbia ou Peru, que estão no Pote 2 (segundas forças, veja quadro abaixo).

Em contrapartida, isso aumenta a chance de o Brasil enfrentar, logo de cara, um peso pesado, já que Inglaterra e Espanha integram o mesmo pote. Numa simulação na quarta-feira, os ingleses caíram no grupo do Brasil, com Dinamarca e Marrocos.

– O Brasil não tem de se preocupar. É um dos favoritos, tem de ir lá e ganhar – disse o capitão do penta Cafu, um dos oito “assistentes” que tirarão as bolinhas dos potes.

Para o Brasil, a preocupação da comissão não é com adversário. Mas em dar a sorte de cair no Grupo B ou H, pois assim faria a sua estreia ou poderia jogar até duas vezes em Sochi, sua cidade-base, e diminuiria o número de viagens. Além do Brasil e da Rússia, única com grupo definido, o A, as outras cabeças de chave são Alemanha, Bélgica, França Argentina, Portugal e Polônia.

OS POTES

POTE 1 – Cabeças de Chave

Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França

POTE 2 – Segundas forças

Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia

POTE 3

Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irã

POTE 4

Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita

A FÓRMULA

– Cada grupo terá um time de cada pote.

– A seleções não enfrentarão rivais de suas confederações na fase de grupos. Isso significa que o Brasil não enfrentará Uruguai, Peru ou Colômbia na fase de grupos. Mas isso não vale para as seleções europeias. Como são muitas seleções deste continente, há a possibilidade de duas seleções num mesmo grupo.

– A Rússia é a única seleção com posição definida. Ela integrará o Grupo A.

