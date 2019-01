Sport e Náutico abrem a temporada de clássico em Pernambuco

O calendário dos clubes pernambucanos começou faz duas semanas, mas estava faltando o primeiro clássico local para dar aquele gostinho especial ao futebol local e assim decretar o pontapé inicial da temporada. Agora não falta nada. Sport e Náutico duelam neste domingo, às 16h (de Recife), na Ilha do Retiro, no tradicional Clássico dos Clássicos. Em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2019, as duas equipes chegam motivadas vindo de vitórias nos últimos compromissos. Do lado leonino, o time bateu o Vitória por 2×0, na última quarta-feira, e se reabilitou no Estadual. Já o Timbu venceu o Sergipe, fora de casa, também por 2×0, em confronto pela Copa do Nordeste. Pelo Pernambucano, os alvirrubros atuaram apenas na primeira rodada, perdendo para o Central, em Caruaru, por 2×1.

Cercado por essa expectativa de primeiro clássico do ano, o treinador Milton Cruz comemorou a reabilitação da decepcionante derrota na estreia, diante do Flamengo de Arcoverde, e exaltou o processo de evolução do Sport, mas colocou o Náutico com vantagem pelo tempo maior de pré-temporada.

O comandante rubro-negro ainda, pela primeira vez na Ilha, adotou o mistério e não confirmou o time, afirmando que vai esperar uma resposta física de alguns jogadores fisicamente. “Não está definido. Vou conversar com alguns jogadores, pois tivemos jogo na quarta. Neste começo temporada é preciso um pouco mais de paciência para ir colocando algumas peças aos poucos”, comentou Milton, que terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceções do lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni e do meia Sammir, que ainda não foram regularizados. A tendência é que o time seja mantido.

Pelo lado alvirrubro, o técnico do Náutico, Márcio Goiano, entrou na sala de imprensa do CT Wilson Campos com um caderno na mão. No papel, a escalação do Sport no jogo passado do Estadual. Não é certo, claro, que os escolhidos de Milton Cruz contra o Vitória serão os mesmos para o clássico. O treinador sabe disso e, seguindo o clima de mistério, não confirmou a escalação da equipe visitante.

Recuperado de lesão no cotovelo esquerdo, o goleiro Bruno pode pintar entre os titulares na vaga de Luiz Carlos. Já no ataque, a surpresa pode ser a entrada de Robinho, outro que voltou aos treinos após três semanas afastado devido uma contusão no joelho direito.

Se for escolhido para começar jogando, o atleta poderia ficar com o lugar de Matheus Carvalho ou Fábio Matos. “Bruno e Robinho iniciaram a parte física e cabe uma avaliação da nossa parte. Temos algumas horas antes do jogo e vamos analisar”, indicou. Outra situação cogitada seria a entrada de Maylson na equipe titular.

Ficha técnica

Sport

Magrão; Norberto, Chico, Adryelson e Sander; Ronaldo, Charles, Ezequiel, Leandrinho e Alisson Farias; Hernane Brocador. Técnico: Milton Cruz.

Náutico

Bruno (Luiz Carlos); Krobel (Hereda), Sueliton, Camutanga e Assis; Josa, Luiz Henrique e Jorge Henrique; Fábio Matos, Matheus Carvalho (Robinho) e Wallace Pernambuco. Técnico: Márcio Goiano

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Deborah Cecília. Assistentes: Clóvis Amaral e Marcelino Castro

Da Folha de Pernambuco